Duizenden vrouwen komen wereldwijd op straat om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen

Sinds donderdag komen er wereldwijd iedere dag tienduizenden vrouwen op straat om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen en op te komen voor meer vrouwenrechten. In steden als Rome, München, Santiago en Istanbul waren er grote betogingen aan de gang. Vooral in Istanbul ging het er hevig aan toe en was er een grote politiemacht aanwezig. De betogers vroegen er dringend actie tegen gendergerelateerd geweld in Turkije. In juli kondigde president Erdogan aan om uit de Istanbul-Conventie te stappen. Die had als bedoeling het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.