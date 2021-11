Onder meer verenigingen van amateurtoneel weten nog steeds niet of ze wel mogen repeteren — © emv

Meer dan 24 uur nadat de nieuwe coronamaatregelen van kracht gingen, is er nog steeds veel onduidelijkheid. “Het is opnieuw chaos troef”, klinkt het uit de sociaal-culturele sector. En opheldering blijft voorlopig uit. Zelfs de officiële website van de overheid is nog niet helemaal aangepast.