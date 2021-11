Franse presidentskandidaat (63) krijgt volgens roddelblad kind met 28-jarige topadviseur

Terwijl er almaar meer signalen zijn dat hij zijn zinnen heeft gezet op het Elysée, staat Eric Zemmour in het oog van een mediastorm. Closer, hét Franse roddelblad bij uitstek, beweert dat de 63-jarige oerconservatieve polemist papa gaat worden. En de mama is niet zijn echtgenote, klinkt het.

“Hij wordt papa in 2022!”, bloklettert Closer op de front van zijn nieuwste editie. Hij, dat is Eric Zemmour, de man die officieel nog altijd geen kandidaat is voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar, maar intussen al wekenlang de campagnemeetings aan elkaar rijgt. Volgens het doorgaans goed ingelichte weekblad is de toekomstige mama Sarah Knafo, de 28-jarige topadviseur van Zemmour. En dat terwijl de ‘Franse Trump’ nog altijd officieel is gehuwd met een advocate, met wie hij al drie kinderen heeft.

Zemmour gaf zijn advocaten de opdracht om via de rechtbank de publicatie te laten verbieden. Tevergeefs. In een reactie bij de nieuwszender BFM TV sprak zijn advocaat van “een verwerpelijke schending van de privacy” van iemand die “nooit te koop heeft gelopen met zijn privéleven”. Hij kondigde aan een klacht in te dienen tegen de uitgever. Zemmour zelf reageerde op Twitter: “Wat er ook gebeurt, ik zal altijd en overal, met de grootste aandrang, mijn privacy en die van mijn naasten beschermen. Openbaar leven, ja. Voyeurisme, neen! Jammer voor de perverten.”(krs)