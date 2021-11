Sneeuw blijft vallen in Ardennen, ook in deel van Vlaanderen kans op winterse neerslag en hevige regenval

Vooral de westelijke helft van het land kan zich zondagnamiddag aan veel buien verwachten, die kunnen bestaan uit smeltende sneeuw en wat korrelhagel. Er zouden ook donderslagen mee gepaard kunnen gaan. Ook de rest van het land kan later op de dag met buien te maken krijgen en in de Ardennen zal het flink gaan sneeuwen. De maxima liggen rond het vriespunt op het Ardense reliëf, rond 3 graden in het centrum en klimmen tot 6 graden aan zee. Aan zee zijn rukwinden rond 60 km per uur mogelijk, voorspelt het KMI.

Zondagavond vallen er vooral in het westen van het land nog enkele fikse winterse buien. Lokaal kunnen deze gepaard gaan met een onweer. Ook elders is wat winterse neerslag niet uitgesloten, in de Ardennen gaat dit om enkele sneeuwbuien, maar deze frequentie is minder. Er wordt rekening gehouden met 1 tot 3 centimeter sneeuw.

In de nacht wordt het, afgezien van enkele lokale sneeuwbuitjes, overwegend droog. In de Kuststreek echter vallen er nog steeds winterse buien. Er ontstaan lokaal enkele opklaringen in het noorden van het land, maar deze worden afgewisseld met zwaarbewolkte perioden. Plaatselijk is er dus kans op rijm- of ijsplekken en lokaal kunnen er enkele mistbanken ontstaan. De minima schommelen tussen -4 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan zee en zijn licht negatief of liggen rond het vriespunt in het centrum. Aan zee is de noordenwind matig tot lokaal vrij krachtig met rukwinden rond 50 km per uur.

Code geel

Het is daarom dat het KMI code geel afkondigt tot maandagochtend en het noodnummer 1722 geactiveerd wordt. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket op www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, benadrukt de overheidsdienst. “Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn”, aldus de FOD Binnenlandse Zaken.

“Gebruik bij voorkeur het e-loket. Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722. Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt”, klinkt het nog.

Rest van de week

Maandagochtend zijn er tijdelijk enkele opklaringen mogelijk, maar op vele plaatsen hangt er ook al veel lage bewolking. Aan zee vallen er in de voormiddag enkele (winterse) buien. Naarmate de dag vordert wordt het droog vanaf het westen met ruimte voor opklaringen en vallen er enkele (winterse) buien in het centrum en vooral het oosten van het land. Op de Ardense hoogten verwacht het KMI opnieuw wat verse sneeuw. De maxima gaan van 0 tot 2 graden in de Ardennen, 4 graden in het centrum en 7 graden in het westen. Aan zee is de wind vrij krachtig uit noord tot noordwest met rukwinden rond 60 km per uur.

Maandagavond verschijnen er ook brede opklaringen in het centrum van het land, terwijl er in het oosten nog wat winterse neerslag mogelijk is. Maandagnacht neemt de bewolking opnieuw toe vanaf de kust en bereikt een regenzone ons land. De minima variëren tussen -3 graden in de Hoge Venen, 0 of +1 graad in het centrum en +5 graden aan zee.

Dinsdag wordt het regenachtig. In de Ardennen valt eerst sneeuw. Het wordt zachter bij maxima van 5 tot 11 graden.

Voor woensdag voorspelt het KMI regen en later opklaringen vanaf het westen, met maxima van 4 tot 10 graden.