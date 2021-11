Slechte reclame is ook reclame: film levert Gucci bijna 100 miljoen euro aan reclame op

Lady Gaga als Patricia Reggiani in ‘The house of Gucci’. — © AP

Schandalen en ruzies binnen de oprichtersfamilie, met als triest hoogtepunt een moord. Geen wonder dat de Italiaanse modefamilie de film ‘The house of Gucci’ niet zag zitten. Maar het modehuis zelf, waar intussen niemand meer van de familie werkt, is positiever. Slechte reclame is per slot van rekening ook reclame.

The house of Gucci, de film met Lady Gaga die de voorbije week in de zalen kwam, komt voor het Italiaanse luxemodehuis op een uitgelezen moment. Terwijl de Franse rivalen LVMH – bekend van Louis Vuitton en Dior – en Hermès versterkt uit de coronacrisis zijn gekomen, heeft Gucci het knap lastig. De vergelijkbare omzet van het derde kwartaal ging er bij de Italianen slechts met 3,8 procent op vooruit, daar waar LVMH er bijna een kwart bij deed (+24 procent) en Hermès zijn verkoop zelfs met 31 procent zag toenemen.

En ook al schetst de film geen al te fraai beeld van de Italiaanse modefamilie die Gucci in 1921 oprichtte maar in 1993 volledig uit het bedrijf stapte, op de hoofdzetel in Milaan waren ze wat graag bereid om enkele locaties en topstukken uit de eigen historische collectie ter beschikking te stellen van de filmmakers. Gratis en voor niks, want het management weet ook wel dat zo’n film – al zeker met zo’n cast – onbetaalbare reclame genereert.

Het in mode gespecialiseerde merkenbureau Launchmetrics becijferde dat sinds september al ruim 25.000 online berichten over The house of Gucci zijn verschenen op nieuwssites en sociale media. De waarde daarvan alleen al wordt op circa 93 miljoen euro geraamd. Daar komt dan nog de waarde van de product placement bovenop: bedrijven betalen door de band genomen 50.000 tot 250.000 euro – afhankelijk van het verwachte succes van de film – per product dat duidelijk in beeld wordt gebracht, zo schrijft de Nederlandse zakenkrant FD. Aangezien de film één groot festijn van Gucci-outfits en -accessoires is, zou de factuur aardig zijn aangedikt indien Gucci daar zelf voor had moeten betalen. Bij elkaar opgeteld levert de film het modehuis dus een fortuin aan gratis reclame op.(krs)