Al 13 besmettingen met omikronvariant in Nederland

In totaal zijn 624 reizigers die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, getest door de lokale gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). 61 reizigers hebben een positieve coronatest afgelegd en bevinden zich in isolatie in een hotel. Daarvan bleken er dertien besmet met de omikronvariant, maar mogelijk worden het er nog meer. Het onderzoek is nog niet afgerond.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge roept reizigers die sinds maandag in zuidelijk Afrika geweest zijn, op om zich onmiddellijk te laten testen. Voor die mensen geldt een quarantaineplicht. De GGD zal controleren of de reizigers zich na hun aankomst in Nederland daadwerkelijk isoleren.