Juventus moet 2021 afwerken zonder geblesseerde Chiesa

Juventus moet het tot het einde van het jaar stellen zonder Federico Chiesa. De vleugelspeler heeft last van een “hamstringblessure in het linkerdijbeen”, zo maakte de Italiaanse club zondag bekend.

Chiesa viel zaterdag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Atalanta in de Italiaanse competitie (Juventus verloor met 0-1). Zijn terugkeer “wordt verwacht na de kerstvakantie”, volgens de verklaring van de Italiaanse club. Chiesa mist vijf competitiewedstrijden en een Champions League-wedstrijd tegen Malmo, al is Juventus al verzekerd is van een plaats bij de laatste 16. De laatste wedstrijd van het jaar staat gepland voor 21 december tegen Cagliari. De Serie A wordt hervat op 6 januari.

Chiesa, 24, speelde dit seizoen 15 wedstrijden (11 in de competitie en vier in de Champions League) en maakte drie doelpunten (één in de Serie A, twee in de Champions League).

Juventus staat na 14 wedstrijden achtste in de Serie A en staat 11 punten achter Napoli en AC Milan met een wedstrijd meer gespeeld.