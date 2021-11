Noa Lang bijt van zich af na kritiek: “Man Of The Match? Zoals het hoort”

LEES OOK. Invaller Vormer to the rescue: tienkoppig Club Brugge in slotkwartier op en over Genk, druk op Van den Brom houdt aan

Lang werd als Man van de Wedstrijd voor de camera’s van Eleven Sports gehaald. Op de vraag dat het even geleden is dat hij aan de booth stond met die award met dit keer een goal en een assist, reageerde de Nederlander kort: “Zoals het hoort.” Het vingertje op de mond na zijn goal sprak ook boekdelen. “Mensen praten veel. Dus ja. Mensen weten het zelf wel. Ik ben klaar. Veel ga ik er niet over zeggen, ik heb een goal en een assist. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat er gezegd wordt, kan me niks schelen. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik leef.”

LEES OOK. “Deze spelers zijn Clement niet beu, maar hulp van Ruud Vormer is welkom”

Minder kansen

“Het was een tijdje geleden dat ik scoorde, maar de assist voelde ook als een goal. Het is mijn zevende assist, dan hoor je niemand praten. Het was een goede wedstrijd, maar er is ruimte voor verbetering. Ik ben nog lang niet op mijn best, dat weet iedereen ook. Maar we zijn los. Een verklaring voor mijn mindere cijfers? Ik heb ten eerste minder kansen gekregen. Maar ik heb ook zeven assists. Dat is volgens mij even belangrijk. De teammaats probeerden me te kalmeren na de goal, daarom is dit een echt team. Of ik dat nodig heb, dat zij een sturende factor zijn? Ik ben ze dankbaar, ze proberen me te helpen.”

ONZE PUNTEN. Invaller Ruud Vormer als Brugse matchwinnaar, ongelukkige Maarten Vandevoordt bij Genk

De overwinning was belangrijk voor Club Brugge. “We zaten in een dip, dat was duidelijk. Laat dit het begin zijn van een heel mooie reeks. Dit kan een kantelpunt zijn, maar we moeten het laten zien op het veld. Ik wil niet praten met mijn mond, maar het tonen. Binnenkort staan we hier terug.”