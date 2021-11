In oktober poseerde Marc nog fier voor zijn afgewerkte wijngaardmuur. — © ggh

Wezemaal

Vorige maand kon Marc Elsen eindelijk zijn restauratiewerken aan de wijngaardmuur in Wezemaal beëindigen. Een werk van lange adem: het herstellen van de beschermde muur had net geen zes jaar geduurd. In het voorjaar vernielden vandalen al een stuk. Afgelopen weekend gebeurde het nogmaals...