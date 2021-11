Archeologen graven 800 jaar oude mummie op die met touwen is samengebonden

Aan de kust voor Lima, Peru, heeft een team van archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. In een tombe onder de grond vonden ze een mummie die minstens 800 jaar oud zou zijn. De mummie lag alleen in een grote ruimte die gevuld was met aardewerk, oud gereedschap en resten van wat ooit voedsel geweest moet zijn. Maar dat was niet het opvallendste aan de mummie: die was samengebonden aan handen en voeten met een touw. De archeologen denken dat dit een deel van een begrafenisritueel was.