Modeontwerper Virgil Abloh overleden op 41-jarige leeftijd

De Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij was amper 41 jaar oud. Abloh ontwierp naast zijn eigen label Off-White ook de mannencollectie voor Louis Vuitton.

Zijn familie heeft het overlijden bevestigd op zijn eigen Instagram-account. Abloh zou de voorbije twee jaar tegen een zeldzame vorm van kanker hebben gestreden. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.

Abloh (1980) was de zoon van Ghanese inwijkelingen in Rockford, een voorstad van Chicago. Zijn moeder, een naaister, leerde hem stikken. In 2013 richtte hij met Off-White zijn eigen modelabel op, stevig geprijsde streetwear die tomeloos populair wordt bij millennials. Het wekt ook de aandacht van het Franse modehuis Louis Vuitton, dat hem in 2018 aanstelt als ­artistiek ­directeur van hun mannenlijn.

LVMH-topman Bernard Arnault, eigenaar van Louis Vuitton, omschrijft Abloh als ‘een geniale ontwerper, een visionair, maar ook een man met een prachtige ziel en grote wijsheid’.