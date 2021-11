Yannick Carrasco werkt met assist mee aan 1-4 zege van Atletico in Cadiz

Yannick Carrasco speelde zondag een volledige partij voor Atletico Madrid, dat op de 14e speeldag in La Liga met 1-4 won in Cadiz.

Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. In de 56e minuut zette Carrasco Thomas Lemar op weg naar de 0-1. 0ok Antoine Griezmann (70e), Angel Correa (76e) en Mattheus Cunha (86e) scoorden voor Atletico. De 1-3 kwam in de 86e minuut op naam van Atletico-doelman Jan Oblak, die de bal in eigen doel werkte.

In de stand is Atletico tweede, op één punt van stadsgenoot Real, dat zondagavond in de topper van de speeldag Sevilla partij geeft.