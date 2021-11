Lior Refaelov staat terug in de basis na groepsgesprek en is meteen beslissend: “Het was lastig om zo lang op de bank te zitten”

Toen Anderlecht Lior Refaelov (35) wegplukte bij Antwerp moest de Gouden Schoen paars-wit metier bijbrengen. Afgelopen maand mocht de Israëli maar 39 minuten meespelen van Kompany. Tegen Charleroi haalde Rafa zijn gram met de openingsgoal.

Het was niet dat Refaelov tegen Charleroi een topmatch speelde. Zeker niet, maar hij deed waarvoor hij op het veld stond: de match openbreken. Eerst knalde Rafa nog op de lat, maar zijn tweede schot leverde de 0-1 op. “Ik ben blij dat ik de ploeg nog eens kon helpen vanop het veld”, sprak de doelpuntenmaker.

Refaelov had zich zijn transfer naar Anderlecht toch anders voorgesteld. Het RSCA-bestuur trouwens ook. Ja, er was hem vooraf gemeld dat hij op zijn leeftijd niet alles zou spelen, maar de Gouden Schoen wil bepalender zijn voor paars-wit. Alleen heeft hij moeite om zijn draai te vinden in het systeem van Kompany. De maestro wil het liefst een vrije rol als nummer 10, maar in de paars-witte tactiek moet hij altijd de linkerflank afdekken. “Ik speel op de positie waar de coach mij zet, in dienst van de ploeg.”

De vraag is: moet er een systeem worden bedacht waarin Refaelov beter tot zijn recht komt of moet de spelmaker zich aanpassen? Voorlopig blijft Kompany bij zijn aanpak en zat Refaelov meer dan hem lief was op de bank. Oké, zijn laatste basisplaats in oktober was op Sint-Truiden toen Anderlecht dramatisch voetbalde, maar daarna werd hij niet opgesteld tegen Beerschot en Kortrijk. Hij mocht even invallen tegen zijn ex-ploeg Antwerp en tegen OHL, maar het was van de periode onder Bölöni bij Antwerp geleden dat Rafa nog eens vier duels op rij in de dug-out begon. “Ja, het was lastig om zo lang op de bank te zitten, maar ik heb altijd gezegd dat ik gemotiveerd zou blijven en zou blijven pushen. Dat heb ik gedaan.”

Niet met Verschaeren?

Toch heeft een openhartig gesprek op Anderlecht ook geholpen. Kompany wijzigde zijn systeem niet tegen Charleroi, maar dropte de Israëli wel weer in het elftal. Hij scoorde zijn vierde competitiegoal. “Ik had het gevoel dat Lior het verschil kon maken”, stelde Kompany. “Maar ik heb evenveel vertrouwen in Verschaeren of anderen.”

Mogelijk, maar door hun gelijkaardig profiel passen Verschaeren en Refaelov volgens Kompany maar moeilijk samen in één ploeg. Het jonkie loste de nestor af in de tweede helft. Voor de coach blijft het puzzelen om iedereen zijn hoogste rendement te laten halen, maar de ploegmaats hebben vertrouwen in Refaelov. “Lior werd overal betaald om belangrijk te zijn en goals te maken”, besloot Van Crombrugge. “Ik verwacht niet anders van hem.”

