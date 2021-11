Hoe lang houdt Alexander Blessin dit nog vol? KV Oostende belooft coach versterking in januari

Vraag is hoe lang Blessin dit volhoudt. KV Oostende zit nu aan 0 op 15 en zakt steeds verder weg. Wij hebben altijd gezegd dat Blessin geen coach is die midden in het seizoen vertrekt omdat hij een voorbereiding nodig heeft om zijn veeleisend systeem van gegenpressing te implementeren en een ploeg maximaal moet kunnen kneden. Daarom weigerde hij eerder dit seizoen al een aanbod van Standard, maar de situatie is nu heel anders. Als KVO de volgende maanden blijft aanmodderen, dan riskeert Blessin zijn goeie reputatie te verspelen. Dan is hij niet langer de succestrainer van vorig seizoen, maar de man die mee ten onder ging. De Belgische topclubs weten dat ook. Als er op korte termijn iets zou voorvallen bij RC Genk, Club Brugge, Anderlecht of Antwerp dan vermoeden we dat Blessin nu toch met gespitste oren zal luisteren.

KVO heeft wel het voordeel dat er een stevige afkoopsom in zijn contract staat en belooft dat het zijn T1 in januari versterking zal aanreiken. Maar kan de maand december nog overbrugd worden? (jug)