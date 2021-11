Alexis Saelemaekers en AC Milan gaan pijnlijk onderuit tegen Sassuolo, AS Roma wint nipt van Dennis Praet

In de Italiaanse Serie A ontving AC Milan , met Alexis Saelemaekers in de basis, op de 14e speeldag Sasuolo. Milan verloor pijnlijk met 1-3.

De Rossoneri kwamen op voorsprong dankzij Romagnoli (21’). Sassuolo kwam langszij via Scamacca (24’) en op voorsprong dankzij een owngoal van Kjaer. Berardi zette de 1-3 eindstand op het bord in de 66e minuut. Romagnoli kreeg nog rood in de 77e minuut, Saelemaekers werd in de 80e minuut vervangen door Kalulu. Milan staat op de tweede stek in Italië, op drie punten van leider Napoli (32), dat zondagavond won van Lazio.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Spezia gaf partij aan Bologna, waar Arthur Theate tussen de lijnen stond. Bologna won zuinig met 0-1 dankzij een penaltydoelpunt van Arnautovic (83’) en is met 21 punten negende.

AS Roma ontving zondag Torino, waar Dennis Praet in de basis stond. De Romeinen wonnen zuinig met 1-0. Abraham maakte het enige doelpunt van de wedstrijd (32’). Praet werd in de 76e minuut vervangen door Pjaca. Roma staat met 25 punten op de vijfde plaats in Italië.