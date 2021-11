Terwijl de coronacijfers blijven stijgen, is er ruzie over elk cruciaal onderdeel van onze strategie in vierde golf

Het hele weekend lang werd over zowat elk onderdeel van de nieuwe coronamaatregelen geruzied of gebikkeld. Na bijna twee jaar coronapandemie zou je denken dat we stilaan weten hoe we de curves plat moeten krijgen, maar over elk cruciaal onderdeel van onze strategie is er onenigheid. Een overzicht van vier vragen die blijven, in een kakofonie van boosterprikken, teststrategieën en vakantiehuisjes.