De man die maandag bij hem thuis in de Pluymstraat in Haaltert gearresteerd is, had blijkbaar plannen voor een aanslag of andere zware feiten. Tegen zijn vader riep hij boos “Ik ga geschiedenis schrijven”, waarna hij de deur achter zich toetrok. De politie rukte meteen uit, arresteerde de man en vond wapens, munitie en stoffen om explosieven te maken bij hem thuis.