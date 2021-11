Jongen van 14 beschuldigd van moord op 12-jarig meisje in Liverpool

Ava White (12) was donderdag in de stad met vrienden om het aansteken van kerstverlichting te bekijken. Bij een aanval om 20.39 uur liep ze “catastrofale verwondingen” op, aldus de politie van Merseyside.

Een 14-jarige jongen is nu aangeklaagd voor moord en wapenbezit. De politie zegt dat hij in voorlopige hechtenis is genomen en dat hij maandag voor de rechtbank zal verschijnen.

Drie andere jongens, tussen 13 en 15 jaar oud, zijn ook opgepakt. Zij werden voorwaardelijk vrijgelaten.

“We blijven de familie van Ava steunen en ze hebben gevraagd om hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijden”, verklaarde hoofdinspecteur Sue Coombs. “Het is ook van cruciaal belang, nu we het onderzoek verderzetten, dat niemand commentaar of namen post op de sociale media, die mogelijk een invloed kunnen hebben op het verkrijgen van gerechtigheid voor Ava’s familie.”

Coombs vraagt nog om vertrouwen te hebben in de politie, “die er alles aan doet om het tragische incident te onderzoeken en mensen ervan op de hoogte te houden”.