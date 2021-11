De spin in het web van Jeffrey Epstein? Maandag start proces tegen Ghislaine Maxwell

Twee jaar nadat haar voormalige geliefde, zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein dood werd aangetroffen in zijn cel, begint maandag het proces van Ghislaine Maxwell in New York. Dat moet blootleggen of Maxwell tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes ronselde voor Epstein en zijn entourage. Er staan zes aanklachten op haar naam, onder meer vrouwenhandel. Maxwell riskeert een levenslange gevangenisstraf, maar houdt haar onschuld vol. Het proces duurt zes weken.

De 59-jarige Maxwell heeft de Franse, Britse en Amerikaanse nationaliteit. Haar vader is de mediabaron Robert Maxwell, haar moeder stamt af van een welvarende Britse zijdehandelaar. Na de in nevelen gehulde dood van haar vader, trok ze naar New York. Ze ontmoette Jeffrey Epstein en werd eerst zijn geliefde, later zijn beste vriendin en rechterhand. Aan de zijde van Epstein dook ze in de jaren 90 op verschillende feesten op, die niet alleen de grootste sterren, maar ook Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew frequenteerden.

De aanklagers zullen Maxwell afschilderen als het middelpunt van een netwerk van minderjarige meisjes, die ze aan Epstein en zijn entourage leverde en die ze zelf op zoek liet gaan naar nieuwe slachtoffers. De aanklagers beschikken over vier kroongetuigen voor zes aanklachten. De misdrijven vonden hun inziens plaats in Epsteins eigendommen in New York, Palm Beach, Santa Fe en Londen tussen 1994 en 2004. De verdediging zal naar verwachting dan weer afstand trachten te scheppen tussen Maxwell en Epstein.

Netflix-docu

In een Netflix-documentaire over de zaak-Epstein vertellen slachtoffers hoe Maxwell het proces van grooming voltrok: eerst sloot ze vriendschap met de meisjes, nam ze hen mee winkelen en beloofde hen reizen en geld. Volgens de akte van beschuldiging faciliteerde Maxwell het misbruik “door met de slachtoffers over seks te praten, hen aan te moedigen Epstein te masseren en door zich voor een slachtoffer uit te kleden”. Maxwell wordt er eveneens van beschuldigd aanwezig geweest te zijn bij seksuele ontmoetingen tussen Epstein en bepaalde minderjarige slachtoffers. Maxwell houdt echter haar onschuld vol. “Ik heb geen enkele misdaad begaan”, zei Maxwell tijdens een van de laatste zittingen voor het proces inhoudelijk van start ging.

Epstein stond in 2008 al terecht in Florida. De zakenman sloot toen een deal met de procureur en was dertien maanden later alweer op vrije voeten. Maar speurders in New York heropenden het onderzoek en klaagden hem in 2019 opnieuw aan. Hij werd beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarigen. Epsteins slachtoffers kregen echter geen kans op gerechtigheid: op 10 augustus 2019 werd Epstein dood in zijn cel in New York aangetroffen.

Klopjacht

Voor Maxwell was Epsteins aanhouding het teken om van het toneel te verdwijnen. Ze werd begin juli na een klopjacht gearresteerd in de Amerikaanse staat New Hampshire op een landgoed van 63 hectare met de naam Tuckedaway. Intussen zit ze al meer dan een jaar opgesloten in New York. Half november klaagde ze in de Britse zondagskrant The mail on sunday dat ze in de gevangenis anderhalf jaar was mishandeld, dat haar slaap haar werd ontzegd en dat ze enkel bedorven voedsel te eten kreeg.

Niet alleen de schaduw van Epstein, maar ook die van de Britse prins Andrew hangt over het proces. Prins Andrew, die meermaals bij Epstein te gast was, wordt door de Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigd van seksueel misbruik, toen ze nog minderjarig was.