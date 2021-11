Lukaku en De Bruyne zijn nog in de running, maar Robert Lewandowski is favoriet: wie wint maandagavond de Gouden Bal?

Maandagavond wordt in het Théâtre du Châtelet in de Franse hoofdstad Parijs de Gouden Bal uitgereikt, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding. Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku behoren tot de 30 genomineerden maar hun winstkansen zijn klein.

Een jury van 180 journalisten vanuit de hele wereld stelde op vraag van het organiserende tijdschrift France Football de lijst genomineerden samen en bracht een stem uit. De topfavorieten lijken zesvoudig winnaar Lionel Messi en Robert Lewandowski. De 34-jarige Argentijn won met Barcelona de Spaanse beker en leidde zijn land naar winst in de Copa America, al overtuigde hij nog niet in het shirt van PSG. De 33-jarige Lewandowski verbrak met 41 goals in de Bundesliga het record van de legendarische Gerd Müller. De doelpuntenmachine van Bayern München kan de eerste Pool op de erelijst worden. Hij werd door de FIFA al gekozen tot beste speler van 2020, voor Cristiano Ronaldo en Messi.

Lewandowski verbrak met 41 goals in de Bundesliga het record van de legendarische Gerd Müller. — © AP

Vorig jaar werd de Ballon d’Or niet uitgereikt na een seizoen dat ernstig verstoord werd door de coronapandemie. Messi won de laatste editie in 2019. Eden Hazard werd toen dertiende, Kevin De Bruyne veertiende.

In de nevencategorieën zijn eveneens Belgen in de running voor een onderscheiding. Zo kan Thibaut Courtois (Real Madrid) de Yashin-trofee voor de beste keeper winnen en is Jérémy Doku (Rennes) genomineerd voor de Kopa-trofee voor de beste speler onder 21 jaar. Er zal ook voor de derde keer een Ballon d’Or voor vrouwen worden uitgereikt. Daar zoekt men een opvolgster voor de Amerikaanse Megan Rapinoe.

De Ballon d’Or wordt sinds 1956 toegekend. De Engelse doelman Stanley Matthews won de trofee als eerste. Messi is met zes uitverkiezingen de meest gelauwerde speler voor Cristiano Ronaldo, die vijf keer won. Sinds 2008 ging de Gouden Bal steeds naar een van beide tenoren, behalve in 2018. Toen won de Kroaat Luka Modric.