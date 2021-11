“Meest beslissende keeper van het moment”: Spaanse pers andermaal lyrisch over Thibaut Courtois na cruciale saves

Vinicius Jr kroonde zich met een heerlijke treffer nog maar eens tot matchwinnaar bij Real Madrid, maar ook Thibaut Courtois was opnieuw van goudwaarde. De Rode Duivel pakte uit met twee cruciale saves en had zo een groot aandeel in 2-1-zege tegen Sevilla. Dat was ook de Spaanse media niet ontgaan.

“Courtois to the rescue. De Belgische doelman redde Real Madrid opnieuw met twee cruciale reddingen”, schrijft AS. “In de 14e minuut hield hij Rafa Mir van een doelpunt. Het had de wedstrijd helemaal kunnen veranderen, want het zou 0-2 geworden zijn. In de blessuretijd was Courtois opnieuw van goudwaarde met een geweldige save die de gelijkmaker voorkwam.”

“De knuffels van al zijn ploegmaats en Ancelotti na het laatste fluitsignaal waren de verdiende beloning voor de doelman met het vermogen om de meest beslissende reddingen in Europa te maken”, gaat de krant verder. “Ancelotti zei eerder al dat invaller Lunin een ​​kans verdient, maar de coach vindt het geschikte moment niet omdat hij weet dat de ploeg Courtois nodig heeft. Hij hoeft niet te veel in actie te komen in de wedstrijden, maar zijn verdienste is dat wanneer hij in beeld komt, hij dat doortastend doet. Het is op dat moment dat hij vertrouwen uitstraalt en dat krachtige gevoel doorgeeft aan de rest van zijn team. In tijden waarin Madrid geen stoomwals is, maakt het domineren van beide zestienmetergebieden hen tot een angstaanjagend team. Om de goals van Karim en Vini te laten schitteren, hebben ze de onmogelijke reddingen nodig van de meest beslissende keeper ter wereld.”

Bij Marca vergelijken ze onze landgenoot zelfs met een Real-legende: “Courtois pakte uit met een wonder in de slotfase om een gelijkspel te voorkomen. Hij blijft punten winnen en verdient het om als de beste keeper ter wereld te worden beschouwd, wat de lijsten met genomineerden ook zeggen (Courtois is niet geselecteerd voor de FIFA Award van Beste Doelman, red.). Courtois speelt op het hoogtepunt van de beste Iker Casillas”, klinkt het lyrisch.

Ook bij Mundo Deportivo waren ze onder de indruk. Onze nationale doelman kreeg vier sterren toegewezen, het meeste van alle Real-spelers. “Delirium in het Bernabéu na het doelpunt van Vinicius, maar de fans konden niet rustig ademen want Sevilla zocht naar een verdiend gelijkspel. Het leek dat te krijgen, maar Courtois was de boeman met een knappe redding in de 94e minuut.”

“Courtois frustreerde de Sevilla-spelers in de toegevoegde tijd met een geweldige redding na een kopbal van Delaney”, zag ookEl Pais. ”Dankzij Courtois en Vinicius blijft Real Madrid overtuigend leider”. De admin van de sociale media van Real Madrid kon dan ook niet anders dan Courtois in de bloemetjes te zetten.

