De hele sector van de speelgoed­verkoop kampt met moeilijkheden op vlak van aanvoer. Dat is zeker het geval in de populaire speelgoedketen Dreamland, waar af en toe al lege rekken te vinden zijn. Maar ook andere speelgoedwinkels hebben het moeilijk. En dat met de Sint en de kerstperiode in aantocht: “Dit is ook voor ons heel frustrerend.”