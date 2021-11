OVERZICHT. België was het eerste land in Europa, maar ook hier werd de omikronvariant intussen al vastgesteld

Als eerste Europese land meldde België enkele dagen geleden een eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus. Ondertussen duikt de nieuwe, meer besmettelijke variant die het eerst in Zuid-Afrika werd vastgesteld, wereldwijd in steeds meer landen op. Een overzicht.

EUROPA

De eerste bevestigde besmetting met de omikronvariant in Europa werd in België genoteerd. Het ging om een niet-gevaccineerde vrouw die op 11 november vanuit Egypte was teruggereisd naar ons land en op 22 november milde symptomen had gekregen. Sindsdien doken er nog geen bijkomende gevallen op.

Met dertien bevestigde gevallen moet Nederland momenteel alleen Zuid-Afrika laten voorgaan in de lijst met landen waar de omikronvariant is vastgesteld. Afgelopen vrijdag keerden in totaal 624 reizigers met het vliegtuig terug uit Zuid-Afrika. 61 van hen hebben een positieve coronatest afgelegd en bij minstens 13 ging het dus om de omikronvariant. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want het onderzoek is nog niet afgerond. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge roept reizigers die sinds maandag in zuidelijk Afrika geweest zijn, op om zich onmiddellijk te laten testen.

In Duitsland gaat het in totaal voorlopig om drie gevallen. In München werden zaterdag twee besmettingen met de omikronvariant gemeld bij reizigers die op 24 november met het vliegtuig teruggekeerd waren uit Zuid-Afrika en ook in deelstaat Hessen werd zondag één besmetting bevestigd.

Net als in ons land werd in Italië voorlopig één omikrongeval opgespoord, zo werd zaterdagavond gemeld. Volgens het Hoger Gezondheidsinstituut (ISS) werd “een positief staal afgenomen bij een patiënt afkomstig uit Mozambique”. De patiënt en zijn gezinsleden zouden wel in goede gezondheid verkeren.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het intussen om negen omikrongevallen: drie in Engeland en zes in Schotland. Een van de negen zou vanuit Zuid-Afrika naar Londen zijn gekomen en Westminster hebben bezocht. De persoon in kwestie zou zich nu niet meer in het land bevinden.

In Denemarken werden zondag twee besmettingen vastgesteld met de omikronvariant van het coronavirus. Het gaat om reizigers vanuit Zuid-Afrika. De reizigers zitten in quarantaine en ook hun naaste contacten worden geïsoleerd.

Zaterdag werd in het ziekenhuis van Liberec, in het noorden van Tsjechië, bij één patiënt de stam van de omikronvariant vastgesteld.

Het ministerie van Volksgezondheid van Zwitserland heeft zondag op Twitter aangekondigd het eerste mogelijke geval te hebben vastgesteld bij een persoon die een week geleden teruggekeerd is uit Zuid-Afrika. “De volledige sequentie zal de komende dagen duidelijkheid scheppen”, klonk het.

AFRIKA

De omikronvariant werd het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika. Niet verwonderlijk dus dat daar ook al het meeste gevallen werden gemeld. Het totaal aantal besmettingen met het coronavirus nam er de afgelopen weken een enorme vlucht, van een paar honderd naar 3.220 per dag. Gezondheidsexperts denken dat de omikronvariant verantwoordelijk is voor ongeveer 90 procent van de nieuwe gevallen.

In Botswana, waar de variant ook als een van de eerste landen werd vastgesteld, stond de teller vrijdagavond op vier bevestigde gevallen. Naar nog eens elf verdachte besmettingen wordt onderzoek gedaan. Daarmee staat het land op de lijst officieel onder Nederland, al is het daadwerkelijke aantal vermoedelijk veel hoger.

Hoewel de “Belgische” omikronbesmetting vastgesteld werd bij iemand die terugkeerde uit Egypte, werden er in het Afrikaanse land zelf nog geen omikrongevallen bevestigd.

Sinds zondag geldt in ons land een inreisverbod voor negen landen in zuidelijk Afrika. Het gaat om Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia, Zimbabwe en Malawi. Hoewel de kans erg groot is dat de omikronvariant ook daar al circuleert, werden er nog geen officiële gevallen bevestigd. Belgen en mensen met hoofdverblijfplaats in België kunnen wel naar ons land vliegen, maar moeten wel tien dagen in quarantaine bij terugkomen als ze de voorbije twee weken in die landen doorgebracht hebben.

AZIË

Ook in Israël werd al één bevestigde besmetting met omikron gemeld. Zeven mogelijke bijkomende gevallen worden er onderzocht. Het land heeft intussen - net als Japan (waar nog geen gevallen werden gemeld) - de grenzen gesloten voor buitenlanders.

Hongkong telt ook twee bevestigde besmettingen. Volgens gegevens van de regering is de omikronvariant binnengebracht door een reiziger uit Zuid-Afrika, die zich sinds zijn aankomst op 11 november in een quarantainehotel bevond. Op 13 november legde die een positieve test af. Vermoed wordt dat de man - ondanks een strenge isolatie - toch een zestigjarige man in de kamer tegenover de zijne in het quarantainehotel had besmet. Die zestiger testte positief op 18 november, bij een vierde PCR-test.

AMERIKA

In Canada zijn zondag voor het eerst coronabesmettingen met de omikronvariant vastgesteld. Het gaat om twee mensen die recent in Nigeria zijn geweest. Ze zitten in quarantaine. De gezondheidsautoriteiten zijn nu op zoek naar eventuele contacten.

OCEANIË

Twee reizigers in Australië hebben zondag positief getest op de omikronvariant. Beide passagiers kwamen zaterdag aan in Sydney vanuit zuidelijk Afrika via Qatar. Dat melden de gezondheidsautoriteiten aan Australische media.