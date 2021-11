Oproep: Hoe maak jij van die quarantaine toch een toffe periode?

Een dagenlange quarantaine omdat jij of de kinderen ziek zijn, dat hoeft niet per se negatief te zijn. Sommigen zien net hun kans om eindelijk met een project te beginnen dat al lang broedt, of vinden een andere manier om die quarantaine plezant of zinvol in te vullen. Met welk groot of klein plezier vul jij je tijd tussen die vier muren? Vul onderstaand formulier in en wie weet bellen wij je op.