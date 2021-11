Topvoetbal betaalt straks hogere sociale bijdragen dankzij voorstel Vandenbroucke: “Onverdedigbaar dat hoogste lonen van de sportsector nauwelijks moeten bijdragen”

Het kernkabinet keurde vrijdag een voorstel goed van ­minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) om de sociale bijdragen van de hoogste ­lonen in de sport op te trekken. Die RSZ-bijdrage van beroepssporters wordt momenteel berekend op een loon van maximaal 2.474,22 euro per maand. Alle topsporters die meer verdienen, betalen maximaal het plafond van 952 euro aan RSZ-bijdragen.

Het nieuwe systeem schrapt dat plafond en trekt de persoonlijke en werk­geversbijdrage op tot samen zo’n 15 procent. Op een loon van 250.000 euro moet zo geen 952 euro meer betaald worden, maar zo’n 39.800 euro. Omgekeerd voorziet de hervorming in een daling van de sociale bijdragen ten opzichte van vandaag voor alle brutolonen tot 5.700 euro.

“Het is onverdedigbaar dat de hoogste lonen in de sportsector nauwelijks bijdragen aan de sociale zekerheid, terwijl een sporter met een eerder karig loon dat wel moet doen. Iedereen zal nu bijdragen naargelang de hoogte van het loon”, legt Vandenbroucke uit. De hoogte van die bijdragen liggen wel nog flink lager dan bij gewone werknemers, bij wie in totaal 38 procent RSZ-bijdrage naar de sociale zekerheid vloeit. Dat is een gevolg van de afspraak dat de hervorming ‘slechts’ 30 miljoen euro mocht opbrengen.

© BELGA

Over een soortgelijke grondige hervorming van de fiscale subsidies aan de clubs raakte de regering het niet eens. Eerdere voorstellen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), werden door de liberalen en de clubs zelf steeds als te ingrijpend beschouwd. Voorlopig wordt alleen de belastingkorting ­teruggeschroefd van 80 naar 75 procent, wat de voetbalclubs ongeveer zes miljoen euro zal kosten. Het gedeelte van de korting dat moet worden besteed aan de jeugdopleiding, wordt opgetrokken van 50 naar 55 procent. Maar Van Peteghem wil tegen de begrotingscontrole van maart 2022 met een volwaardige hervorming komen.