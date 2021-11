Legende Marco Van Basten geeft Noa Lang veeg uit de pan na omstreden viering: “Dan ben je niet echt deel van de club”

Noa Lang voetbalde zondag tegen Genk de kritiek van zich af. Met een goal en een assist was hij van goudwaarde voor Club Brugge in de 2-3-zege, maar achteraf ging het meer over zijn viering bij zijn doelpunt dan over zijn sportieve prestatie. Met een vingertje op de mond wilde hij zijn criticasters de mond snoeren, maar het komt hem ironisch genoeg alleen op meer kritiek te staan. Ook van de Nederlandse voetballegende Marco van Basten.

Noa Lang werd tegen Genk verkozen tot Man van de Match. In het bijhorende interview blikte de dribbelkont voor de camera’s van Eleven op geheel eigen wijze terug op zijn opvallende viering. “Het vingertje op de mond? Mensen praten veel, dus ja. Wie? Die mensen weten het zelf wel. Ik ben klaar. Veel ga ik er niet over zeggen, ik heb een goal en een assist. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat er gezegd wordt, kan me niks schelen. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik leef.”

Sinds Lang Nederlands international is, worden zijn prestaties met een vergrootglas gevolgd bij onze noorderburen. Marco van Basten, die zondagavond aanschoof bij de talkshow Rondo op Ziggo Sport, verbaasde zich over de manier van vieren van het nummer van 10 van Club. Vooral dat hij zijn ploegmaats wegduwde, kan op weinig begrip rekenen. “Dat vind ik eigenlijk het meest opvallende. Kijk, je kan dat een keertje doen. Ach, je bent allemaal wel eens… Maar voor de rest ben je als ploeg blij dat je gescoord hebt. En hij duwt eigenlijk zijn medespelers weg, zo van ‘laat me even alleen’. Dan ben je niet echt deel van de club. Dat is niet goed. Je moet bij elkaar blijven als groep.”

Het was voor Lang pas zijn eerste goal sinds 10 september, meer dan twee maanden stond hij droog. “Dat hoort ook niet bij een goede speler”, vindt Van Basten. “Een belangrijke speler scoort elke twee of drie wedstrijden. Dus dat moet hij zich ook voorhouden”, besloot de ex-speler van Ajax en AC Milan.