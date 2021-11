Premier Alexander De Croo (Open VLD) waarschuwt: “De eindejaarsfeesten hangen af van ons gedrag”

Zullen we Kerst en Nieuwjaar kunnen vieren? En hoe dan? “Er is weinig zeker in deze pandemie”, zo verklaarde De Croo. “De enige zekerheid is de impact van ons eigen gedrag. Als we op een verenigde manier onze contacten verminderen, remt dat de verspreiding van het virus af. Net als respect hebben voor de social distance, een mondmasker dragen, je laten vaccineren… Of en hoe we de eindejaarsfeesten zullen kunnen vieren, zal dus sterk afhangen van ons gedrag.”

De premier verklaarde wel “dat het leven door moet gaan” en is geen voorstander van nog striktere coronamaatregelen in te voeren. “De huidige maatregelen zijn al niet voor de hand liggend, dat beseffen we. Ze vergen een inspanning van iedereen, maar alleen zo kunnen we het virus indijken.”

Overleg met getroffen sectoren

De Croo liet ook nog weten dat er deze week nog overleg plaatsvindt tussen de federale overheid en de sectoren die getroffen zijn door de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag heeft opgelegd, zoals de horeca en de evenementensector. Federale steunmaatregelen, zoals eventueel een terugkeer van de zes procent btw in de horeca, “zullen deze of volgende week op de regeringstafel komen”, luidde het. “Het is duidelijk dat we niemand aan zijn lot zullen overlaten”, verzekerde De Croo.

De federale regering voerde in mei dat verlaagd btw-tarief van zes procent in. De ging om een tijdelijke maatregel die de sector financieel een duw in de rug moest geven. Eind september liep de maatregel af. Bij radiozender Bel RTL gaf Waals Economieminister Willy Borsus (MR) aan te verwachten dat de federale regering die maatregel tijdelijk opnieuw invoert.

Minister Borsus geeft toe dat de maatregelen van vrijdag hard kunnen binnenkomen bij de betrokken sectoren. Hij doelde op de sluiting om 23 uur in de horeca en de sluiting tout court van de nachtclubs. “Voor sommigen is dat een regelrechte ramp.” Daarom gaat hij de Waalse regering voorstellen opnieuw de premies te activeren die eind oktober waren aangekondigd om de discotheken te ondersteunen. Die lopen op van 8.000 tot 24.000 euro, afhankelijk van hun grootte.