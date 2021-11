Vlaamse regering hervormt compensatieregeling kinderopvang

Nu het Overlegcomité opnieuw strengere coronamaatregelen heeft opgelegd, hervormt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) de compensatieregeling in de kinderopvang. Vanaf 1 december komt er ook een compensatie voor individuele afwezigheden als gevolg van isolatie of quarantaine omwille van Covid-19, indien de opvang open blijft.

Vandaag kan de kinderopvang van het compensatiemechanisme gebruikmaken in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de opvang of van een leefgroep. Dat kan bijvoorbeeld in geval van quarantaine of besmetting van het personeel, of wanneer een burgemeester in overleg met het agentschap Opgroeien beslist de doelgroep te beperken en tijdelijk dus niet alle kinderen meer welkom zijn.

Maar door de nieuwe maatregelen is die regeling niet meer werkbaar, zegt minister Beke. Het telewerken is opnieuw vier dagen per week verplicht, maar scholen en kinderopvang blijven open. Intussen neemt het aantal besmettingen toe, met een positiviteitsratio van 22 procent bij kinderen tot negen jaar. De kinderopvang heeft geen inkomsten wanneer kinderen afwezig blijven. Bovendien gaan ouders hun kinderen vaker meteen halen na school, waardoor ook de buitenschoolse opvang zijn inkomsten ziet wegvallen.

Vanaf 1 december worden daarom ook de individuele afwezigheden gecompenseerd wanneer de opvang open blijft, en dit omwille van quarantaine of isolatie van een kind of een gezinslid omwille van corona. Voor de buitenschoolse opvang kan die compensatie voortaan ook worden aangevraagd wanneer kinderen niet aanwezig zijn omwille van verplicht telewerk van de ouders. Ouders betalen niet voor afwezigheden en verliezen ook geen respijtdagen in geval van sluiting of doelgroepenbeperking.

De Vlaamse regering heeft in totaal 3,2 miljoen euro uitgetrokken voor de compensatieregeling. Het gaat om 2,2 miljoen euro voor de kinderopvang en 1 miljoen euro voor de buitenschoolse opvang. In 2020 betaalde de Vlaamse regering 94,7 miljoen euro aan compensaties. Dit jaar staat de teller voorlopig op 37 miljoen euro.

“Het is de logica zelve om in deze compensatieregeling te voorzien, nu het aantal besmettingen in de samenleving toeneemt. Zelf ben ik ook een voorstander van het vaccineren van kinderen ouder dan vijf jaar. Die regeling moet ertoe leiden dat de scholen en de buitenschoolse opvang zo veel mogelijk kunnen openblijven”, aldus minister Beke.