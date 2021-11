Een geluk bij een ongeluk: Amerikaanse Spurs-fans zien match afgelast worden door sneeuwstorm na trip van 31 uur, maar dan is daar Harry Kane

LEES OOK. Winter op Turf Moor: Premier League-wedstrijd tussen Tottenham en Burnley uitgesteld wegens hevige sneeuwval

De tweet van het koppel dateert al van voor het nieuws dat de match niet doorging, maar ging nadien viraal. “Van Dallas naar Londen naar Burnley, bijna daar. 31 uur onderweg, geen slaap en gevoed door koffie, kaascrackers en nog eens koffie. Koude temperaturen en sneeuw voorspeld voor de wedstrijddag. De dingen die we doen als je van je club houdt...”

Het bleek allemaal voor niets. Wegens het zware winterweer werd de partij op het laatste moment afgelast, en dus bleef het koppel met lege handen achter. Zo leek het althans, want ene Harry Kane kreeg de tweet ook onder ogen en liet meteen zijn groot hart spreken. “Ik heb zojuist deze tweet ontvangen en ben absoluut ontdaan in jullie plaats! Voor jullie inzet en om de afgelaste wedstrijd goed te maken, wil ik jullie graag uitnodigen voor een thuiswedstrijd als mijn gast wanneer jullie de volgende keer in Londen zijn.” Een voorstel waar het koppel graag op inging. En zo leverde de lange trip toch iets op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al was niet iedereen het eens met Kane dat de Amerikaanse fans dat verdienden. Meteen na de tweet van de aanvaller dook een screenshot op van hetzelfde twitteraccount. Eind september had die zich kritisch uitgelaten over de prestaties van - jawel - Kane. “Grappig hoe onze beste prestatie van dit seizoen zonder Kane was. We hebben een manager nodig die de ballen heeft om hem op de bank te zetten. Verkoop hem in de winter, het moet gebeuren.”

De aanvalsleider van de Spurs zoekt al een heel seizoen naar de grote vorm van weleer, nadat hij in de zomer eigenlijk wilde vertrekken. Het zorgde ervoor dat de spits het bij een deel van de fans verkorven heeft. Maar Kane koestert duidelijk geen wrok.