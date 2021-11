Domper voor PSG: “Geblesseerde Neymar komt dit jaar niet meer in actie”

Het werd een weekend met gemengde gevoelens bij het sterrenensemble van PSG. Er was het langverwachte debuut van Sergio Ramos en de drie assists van Messi in de 1-3-zege tegen AS Saint-Etienne, maar er was ook het uitvallen van Neymar. En de Braziliaan zou wel eens lang aan de kant kunnen staan.

Neymar kreeg het zwaar te verduren zondag. Eerder in de partij tegen Saint-Etienne werd de Braziliaan al het slachtoffer van een stevige tackle, maar in het slot van de partij liep het mis toen Yvann Macon hem onderuit schoffelde. De enkel van Neymar klapte dubbel, hij moest per brancard het veld verlaten en werd nadien gespot op krukken. “Hij was in tranen in de kleedkamer”, berichtte Le Parisien.

De zware blessure waarvoor gevreesd werd, zou volgens de eerste onderzoeken wel nog meevallen. Volgens RMC Sport staat de Braziliaanse dribbelkont zo’n zes weken aan de kant. Hij mist daardoor onder meer de wedstrijden tegen Nice, Club Brugge en Monaco. Half januari zou Neymar terug fit moeten zijn. Op Instagram klinkt hij alvast strijdvaardig. “Laten we herstellen. Helaas horen dit soort tegenslagen bij het leven van een atleet. Het is zoals het is. Ik laat mijn hoofd niet hangen en zorg dat ik sterker en beter terugkeer.”