Migranten verdronken op Kanaal: Frans minister Gérald Darmanin roept Verenigd Koninkrijk op om een “legale migratiepoort” te openen

Op uitnodiging van president Emmanuel Macron is er maandagochtend in Parijs een defensieraad over migratie gehouden “om een punt te maken”, legde Darmanin uit. “Vandaag zijn er personen die asiel willen aanvragen in Engeland maar geen middelen hebben om het Kanaal over te steken”, verduidelijkte hij zijn eis.

Zondag, vier dagen na de dodelijke schipbreuk op dat Kanaal waarbij 27 mensen om het leven kwamen, kwamen deelnemers van een Europese noodvergadering overeen de “samenwerking met het Verenigd Koninkrijk te verbeteren”, naar aanleiding van de migratiestroom.

“Hoewel de Britten hun wetgeving wijzigen, nemen ze hun verantwoordelijkheid niet,” zei hij. Hij herinnerde ook aan het feit dat Groot-Brittannië elk jaar 30.000 asielaanvragen ontvangt, vergeleken met 150.000 in Frankrijk.

“Ik ben zeker bereid om gesprekken te voeren met de Britten”, vervolgde Darmanin, “met de voorwaarde dat die met een normale verstandhouding en nuchter kunnen gebeuren.” Hij verzekerde wel dat hij en zijn Britse collega Priti Patel elkaar “zo goed als dagelijks” bellen.