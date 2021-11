Banale discussie over mondmasker ontaardt: man (32) steekt slachtoffer in de hals

Een banale discussie over het dragen van een mondmasker in Gentbrugge ontaarde eind deze zomer in een zware vechtpartij. Een Gentenaar (32) stak een slachtoffer in de hals met een mes. Maandag stond hij terecht voor poging tot doodslag.

Afgelopen zomer was de Gentenaar in een nachtwinkel in Gentbrugge getuige van een discussie over het dragen van een mondmasker. De man moeide zich eerst en ging daarna naar huis. In de Auguste van Ooststraat kwam hij later één van de mannen opnieuw tegen.

Het kwam tot een schermutseling en plots stak de Gentenaar de andere man in de hals. Volgens een getuige met een mes. De verdachte verklaarde dat hij een sleutel in zijn hand had en het slachtoffer per ongeluk verwondde.

Slagen en verwondingen

De Gentenaar zit al drie maanden in voorhechtenis en verscheen maandag in Gent voor de rechter voor poging tot doodslag. Hij werd al dertien keer eerder veroordeeld en stond op het moment van de feiten onder voorwaarden. Nu hangt hem 40 maanden celstraf boven het hoofd.

Volgens zijn advocaat Jan De Winter gaat het om slagen en verwondingen. “De feiten betwisten we niet, maar er is nooit een mes gevonden. Mijn cliënt heeft uitgehaald met die sleutel, maar had nooit de intentie gehad om de andere te doden.” Vonnis op 6 december.