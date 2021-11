Corona-uitbraak bij Portugese club Belenenses krijgt extra wending: “13 gevallen van Zuid-Afrikaanse omikronvariant”

Het was één van de meest besproken voetbalmatchen van dit weekend. Het Portugese Belenenses kon door een corona-uitbraak slechts met 9 spelers starten in het competitieduel tegen Benfica, waaronder twee doelmannen. Halfweg stond het 0-7, en nadat Belenenses een derde speler zag uitvallen werd de match vroeg in de tweede helft afgeblazen. Nu krijgt het opvallende verhaal nog een extra wending. 13 spelers en stafleden van de club zijn besmet met de nieuwe en heel besmettelijke omikronvariant.

Die variant is afkomstig uit Zuid-Afrika, en de besmettingen bij Belenenses zouden dus kunnen teruggebracht worden tot Zuid-Afrikaanse verdediger Cafu Phete. Die was onlangs aan de slag met de nationale ploeg en het lijkt erop dat hij daar het virus heeft opgelopen.

Er volgde een stevige uitbraak bij Belenenses, en de Portugese gezondheidsdiensten melden dat er na de veelbesproken match tegen Benfica maar liefst 13 gevallen van de omikronvariant gedetecteerd zijn bij spelers en staf. Het gaat bovendien om de eerste gevallen van de nieuwe variant op Portugees grondgebied. “We zijn allen thuis in isolatie gegaan”, reageerde een woordvoerder in de lokale media. “Het gaat om 44 personen. Twee of drie spelers en enkele stafleden vertonen symptomen, maar hun toestand is niet ernstig. De rest is asymptomatisch. We wachten nu op nieuwe tests.”

© AFP

Vraag blijft waarom de partij überhaupt werd afgehaspeld. Zowel Belenenses als Benfica claimt dat er hen een sanctie boven het hoofd hing. “Het was een schande om hier vanavond te spelen”, zei Rui Pedro Soares, voorzitter van Belenenses, zaterdagavond al tegen de lokale pers. Soares claimde ook dat de Portugese voetbalbond een verzoek tot uitstel had afgewezen omdat de club over acht fitte spelers beschikte. Middenvelder Afonso Sousa, een van de afwezige spelers, liet via Twitter eveneens van zich horen. “Voetbal heeft alleen waarde als er sprake is van competitie. Voetbal heeft alleen waarde als er sprake is van sportiviteit. Voetbal heeft alleen waarde als het een voorbeeld is voor de volksgezondheid. Vandaag heeft voetbal zijn waarde verloren”, klonk het.

De wedstrijd draaide inderdaad uit op een farce. Belenenses scoorde al in de eerste minuut een owngoal en stond halfweg 0-7 achter. Twee spelers bleven tijdens de rust achter in de kleedkamer, en toen meteen na het fluitsignaal een derde speler zich geblesseerd neerzette op het veld, werd de partij afgefloten.