Lokale N-VA-politicus doet zich voor als minderjarig meisje op internet: kinderporno ontdekt

De politie kwam Goetstouwers aanvankelijk op het spoor nadat hij twee pedoseksuele foto’s verstuurd had. Uit het onderzoek bleek bovendien dat het districtsraadslid zich op verschillende websites voordeed als een minderjarig meisje.

Bij een huiszoeking in zijn woning in Deurne werden de laptop en de iPhone in beslag genomen, volgens het parket werden daarop belastende zaken aangetroffen zoals pedopornografische zoekopdrachten. De procureur vorderde maandag een gevangenisstraf van achttien maanden met probatie-uitstel wegens bezit van kinderporno.

Goetstouwers bekende de feiten en ging op eigen initiatief in behandeling. “Ik ben ongelofelijk stom geweest. De therapie helpt enorm”, zegt hij. Zijn advocate, mr. Chantal Van den Bosch, vroeg de rechtbank rekening te houden met het feit dat Goetstouwers zijn fouten en probleem erkent en zelf hulp is gaan zoeken.”