Inflatie op hoogste peil sinds juli 2008: 5,64 procent, werkgevers willen maatregelen

De inflatie in België loopt verder op. In november is ze opgelopen tot 5,64 procent, na 4,16 procent in oktober. Dat meldt statistiekbureau Statbel. Het is van juli 2008 (5,90 procent) geleden dat het prijspeil nog zo sterk steeg.

LEES OOK. Inflatie op hoogste peil sinds 2008: dit betekent het voor jou en je loon (+)

De grote toename is net zoals in de afgelopen maanden toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen. Energie kent momenteel een inflatie van 46,4 procent, zegt Statbel. Elektriciteit is nu 41,8 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 116,4 procent duurder op jaarbasis.

Naast energieproducten valt op dat postverzendingen 18,1 procent duurder zijn geworden tegenover november vorig jaar. Maar er zijn ook producten en diensten goedkoper geworden. Televisies zijn nu bijvoorbeeld 10,1 procent goedkoper, software 8,7 procent en smartphones 6,5 procent.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 2,14 procent in november, tegenover 1,95 procent in oktober.

Werkgevers willen maatregelen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil dat er dringend overleg komt tussen de regering, de vakbonden en de werkgevers over de hoge inflatie. Een bijsturing is nodig nu het concurrentievermogen van de bedrijven in het gedrang komt, aldus het VBO.

Het VBO noemt de cijfers “verontrustend”. De bedrijven moeten de lonen door de automatische indexering in enkele maanden tijd met 4,5 à 5 procent verhogen. De grootste werkgeversorganisatie van het land waarschuwt voor een desastreuze loon-prijsspiraal en wil overleg met de regering en de sociale partners over maatregelen.

In de loonwet is al een veiligheidsmarge voorzien van 0,5 procent bij hoger dan verwachte inflatie. Maar dat blijkt ruimschoots onvoldoende. In de wet is ook de mogelijkheid voorzien van een bijkomende tussentijdse bijsturing. Dat mechanisme willen de werkgevers nu activeren. VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans wil niet vooruitlopen over welke maatregelen dat zouden moeten zijn. “Dat is voor de onderhandelingstafel.”

Het VBO vreest zonder bijkomende maatregelen voor een “zware competitiviteitscrisis” eind 2022, begin 2023. En dat zal zich uiten door ‘jobverlies en druk op de jobcreatie”, waarschuwt Timmermans.

Loonsverhoging

De hoge inflatie zorgt er voor dat de lonen in ons land stevig meestijgen, met dank aan de automatische indexering. Voor de meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200 - de grootste groep bedienden in ons land - zal die indexering in januari uitkomen op 3,56 procent. Dat becijferde hr-dienstverlener SD Worx. Een definitief cijfer wordt volgende maand verwacht.