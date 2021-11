Antwerp Locos stopt wegens gestolen vlag in Frankfurt

Antwerp Locos is niet meer. De supportersgroep van de Great Old kondigt het afscheid zelf aan nadat hun vlag deze week in Frankfurt werd gestolen. Reden genoeg om ermee te stoppen volgens de ‘ultra-code’.

“Na twee geweldige dagen, met een grote pyroshow als hoogtepunt, is onze trip naar Frankfurt toch op een valse noot geëindigd”, staat er te lezen op de sociale media van Antwerp Locos.

“’s Nachts gingen drie van onze leden terug naar hun hotel en daar werden ze overvallen door een grote delegatie van Brigade Nassau (hooligans van Eintracht Frankfurt, red.). Na een strijd die we nooit konden winnen, werd onze vlag gestolen. Als dat gebeurt, moet de groep er volgens de ultra-code mee stoppen. We hebben dan ook besloten om die ongeschreven wet te respecteren (in tegenstelling tot aan de andere kant van de stad).”

Daarmee verwijzen ze naar een eerder voorval met Beerschot. In april, toen supporters niet in de stadions mochten door de coronamaatregelen, waren enkele leden van Antwerp Locos toch op het Kiel binnengedrongen tijdens de match tussen Beerschot en KV Oostende. Daar stalen ze een vlag uit de spionkop. Achteraf poseerden ze er ook fier mee op sociale media om hun rivalen uit te dagen. Stoppen deden die van Beerschot echter niet.

Antwerp Locos moet nog bepalen hoe hun toekomst eruit zal zien. “In ons hart blijven we altijd Loco. We zullen nooit stoppen met vechten tegen het moderne voetbal en de repressie van de politie en de club. We zullen de Bosuil en andere stadions ook blijven voorzien van de beste pyroshows van België, zoals we de voorbije vier jaar al gedaan hebben. Bedankt, iedereen, voor de steun van begin tot einde. We beloven dat we sterker dan ooit zullen terugkomen.”

Zware ontmoeting tussen Antwerp en Frankfurt

De gestolen vlag was slechts één van de vele voorvallen in de clash tussen Antwerp en Frankfurt. Donderdagavond raakte een Duitse toeschouwer zwaargewond door een brandende pijl uit het bezoekersvak. De thuisfans toonden zich dan weer met een voetzoeker op het veld, waardoor de wedstrijd zelfs even werd stilgelegd om spelers en stewards te laten bekomen. Ook voor en na de partij waren er opnieuw rellen. Opnieuw, want eind september liep het ook voor, tijdens en na de heenwedstrijd in Antwerpen grondig mis tussen beide supportersclans.

