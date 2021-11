Gouden Bal lijkt spannender dan ooit te worden: de doelpuntenmachine, de alleswinnaar of toch weer Messi?

Vanavond wordt in Parijs de 64ste Gouden Bal uitgereikt, de jaarlijkse verkiezing van het Franse voetbaltijdschrift France Football die de beste voetballer ter wereld in de bloemetjes zet. Het lijkt alvast spannender dan ooit: geen enkele topspeler heeft het voorbije kalenderjaar een foutloos parcours gefietst. Wij zetten de vijf topfavorieten voor u op een rijtje - zonder plaats voor Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku of Cristiano Ronaldo.