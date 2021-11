POLL. Wie gaat er vanavond met de Gouden Bal lopen?

Wordt het doelpuntenvreter Robert Lewandowski, alleswinnaar Jorginho, recordhouder Leo Messi of toch nog andere Benzema’s of Salah’s? Vanavond komen we te weten wie France Football de felbegeerde Ballon d’Or meegeeft. Maar, maak vooral eerst uw eigen keuze bekend door hier onderaan uw winnaar van de Gouden Bal aan te duiden!