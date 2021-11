Federaal parket zet stappen om Australische speurders te helpen in zaak rond verdwijning Théo Hayez

Het federaal parket in België zal onmiddellijk proactieve stappen zetten om de speurders in Australië te helpen een mogelijk probleem op te lossen waarvan het parket niet op de hoogte was. Dat stelt het federaal parket in reactie op berichten uit Australië.

Maandagochtend vond bij de rechtbank in Byron Bay in Australië een eerste zitting plaats, als onderdeel van het onderzoek naar de verdwijning van een achttienjarige Belg Théo Hayez, in mei 2019 in deze regio in New-South Wales.

Kirsten Edwards, de advocate die coroner Teresa O’Sullivan bijstaat, betreurde het dat de Belgische politie niet bevoegd was om bepaalde geolocatiegegevens van het slachtoffer te delen met de Australische onderzoekers, vanwege internationale juridische redenen.

Het Belgische federaal parket reageerde en stelde dat “er geen informatie is die niet snel kan worden overgemaakt aan de Australische onderzoekers, op basis van een officieel verzoek”. Woordvoerder Eric Van Duyse voegde eraan toe dat “het federaal parket vandaag proactieve stappen onderneemt om Australische onderzoekers te helpen een mogelijk probleem op te lossen”, waarvan het parket niet op de hoogte was.