Politica fietst met weeën naar ziekenhuis, uur later is dochtertje er

Genter deelt haar verhaal op sociale media, inclusief foto’s waarop het tien minuten durende ritje naar het ziekenhuis te zien is, de aankomst op de parkeerplaats, en de geboorte van haar dochter slechts een uurtje later, om 3.04 uur.

Genter claimt dat ze niet van plan was om naar het ziekenhuis te fietsen, maar „het gebeurde.”

“Mijn weeën vielen nog mee toen we om 2 uur vertrokken naar het ziekenhuis – hoewel, ze waren steeds twee tot drie minuten van elkaar, en de intensiteit werd steeds groter toen we aankwamen”, schrijft ze. “Ik stond te lachen op de parkeerplaats na afloop van een van de weeën.”

Ze beschrijft op Facebook en Instagram dat ze “een gezonde, gelukkige kleine” erbij hebben die op dat moment “slaapt, net als haar vader”. Parlementslid Genter deelt vertederende foto’s en bedankt artsen voor het geweldige moment.

Tweede bevalling

Helemaal nieuw is de heldhaftige tocht van de groene politica niet. Ook in 2018 fietste ze naar het ziekenhuis om te bevallen. “Mijn partner en ik zijn gaan fietsen omdat er niet genoeg plek was in de auto voor de mensen die me wilden bijstaan”, schreef ze destijds.

Ook toen was het fietstochtje dus naar eigen zeggen “uit nood geboren” voor de politica die veelvuldig heeft opgeroepen om fietsen als belangrijk vervoersmiddel in de stad te stimuleren.