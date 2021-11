Camerabeelden van aanranding in Brugs station wél op VTM, woedende korpschef valt uit de lucht: “Dat kan toch niet de bedoeling zijn”

De twee jongeren die in april een 16-jarig meisje aanrandden in het station van Brugge zijn geïdentificeerd. De Brugse politie had daar welgeteld één uur voor nodig. Er liep dan ook iets grondig fout tijdens het onderzoek. “Wij hebben dat opsporingsbericht zelf via de media moeten vernemen”, zegt een kwade Dirk Van Nuffel, korpschef van de lokale Brugse politie. “Niemand heeft ons die beelden ooit voorgelegd.” Of hoe één telefoontje had volstaan om iets op te lossen dat nu zes maanden heeft geduurd.