BioNTech werkt aan aangepast vaccin: “Geen tijd te verliezen”

De Duitse vaccinfabrikant BioNTech werkt al preventief aan een vaccin dat aangepast is aan de omikronvariant, voor als dat nodig zou blijken. Daarnaast zijn ook nog laboratoriumtests aan de gang om de omikronvariant te onderzoeken. “Om geen tijd te verliezen gaan we beide opdrachten gelijktijdig aan, tot de data klaarliggen en we beter weten of het vaccin aangepast moet worden of niet”, zei een woordvoerder van BioNTech maandag.

Voor een stuk overlappen beide productiefases. Een voorbeeld is het bouwplan van het spike-eiwit van het pseudovirus waarmee de laboratoriumtests uitgevoerd worden. In de tests wordt daarbij bloedserum van gevaccineerden geconfronteerd met het spike-eiwit van de variant. “De serums bevatten de antistoffen die we na vaccinatie krijgen”, zei de BioNTech-woordvoerster. BioNTech gaat vervolgens na hoe goed ze het nieuwe spike-eiwit onschadelijk maken.

Vrijdag zei BioNTech dat de nieuwe variant duidelijk verschilt van de huidige, omdat ze bijkomende mutaties aan het spike-eiwit vertoont. De gegevens van de laboratoriumtests moeten uitwijzen of een aanpassing van de vaccins nodig is als de variant zich wereldwijd verspreidt. Resultaten worden eind volgende week verwacht.

Samen met zijn Amerikaanse bondgenoot Pfizer bereidt BioNtech zich al maandenlang voor op een zogenaamde ‘escape’-variant van het virus. Bedoeling is om het vaccin binnen de zes weken aan te passen en de eerste leveringen al na honderd dagen te starten, zei BioNTech. Daarvoor zijn klinische studies opgestart met variantspecifieke vaccins, om data te verkrijgen over hun veiligheid. Bij een aanpassing van het vaccin kunnen zij voorgelegd worden aan de autoriteiten als voorbeelddata.

Een ‘escape’-variant is een virusvariant die het effect van de huidige vaccins minstens deels omzeilt. Een vaccin op basis van messenger-RNA of mRNA, zoals die van BioNTech of Moderna, is makkelijker aan te passen dan conventionele vaccins, omdat alleen het bouwplan geproduceerd moet worden, niet het antigeen zelf.