SJOTCAST #17. “Van den Brom zegt dat hij moedeloos wordt. Eigenlijk bedoelt hij dat hij het zelf ook niet meer weet”

De interlandbreak zit erop en dus is ook Sjotcast er opnieuw. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 17 spreekt Gert zijn steun uit voor Yves Vanderhaeghe, terwijl Guillaume een AA Gent-syndroom ontdekt bij Racing Genk en Lars alles te weten wil komen over de strategieën in de persbabbels.