Terwijl de ene na de andere verdronk, verwezen de Britten de opvarenden door naar de Fransen, en omgekeerd: niemand wilde bootvluchtelingen helpen

Niemand wilde de vluchtelingen die dinsdag het Kanaal probeerden over te steken helpen. “Wanneer ons bootje begon te zinken, belden we de Britse politie om hulp, die zei dat we de Fransen moesten bellen en die verwezen dan weer door naar de Britten. Ondertussen verdronk de ene opvarende na de andere”, vertelde overlever Mohammed Sheka (21) aan de Koerdische staatszender Rudaw.