Milde coronabesmetting zwangere vrouw kan baby soms fataal worden

Zelfs een milde coronabesmetting kan bij zwangere vrouwen soms dodelijk uitwerken voor de ongeboren baby, denken onderzoekers van het Erasmus MC, het universitair medisch centrum in Rotterdam. Ze hebben van dertien baby’s die voor de geboorte in de buik zijn overleden vastgesteld dat de moeder een corona-infectie achter de rug had, bevestigt gynaecoloog Sam Schoenmakers na berichtgeving door de Volkskrant.

De placenta’s van de moeders waren kapotgegaan door de infectie, zegt Schoenmakers. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar het ongeboren kind kwamen daardoor in de knel. “Wij denken dat het te maken heeft met de deltavariant. Daarvoor hebben wij dit niet gezien”, zegt de gynaecoloog. Hij voegt er een advies aan zwangere vrouwen aan toe: “Laat je vaccineren. Als je geen corona krijgt, dan krijg je dit ook niet.” Alle dertien moeders die hun baby verloren, waren ongevaccineerd.

Dat advies geven ook gynaecologen en verloskundigen, aangezien vaccinatie de kans op ernstige ziekte door het virus fors kleiner maakt. Beroepsvereniging NVOG, die de gynaecologen vertegenwoordigt, vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over de omvang van het risico op de zeldzame aandoening waar de Rotterdamse onderzoekers over rapporteren. “Uitgebreider onderzoek is daarvoor nodig.”

Kans dubbel zo groot

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft wel onlangs cijfers gepubliceerd over het risico op overlijden van de baby als de moeder besmet raakt. Volgens de CDC verdubbelt die kans bijna. Amerikaanse moeders zonder corona lopen een risico van 0,64 procent op overlijden van hun kindje. Na een corona-infectie stijgt dat risico tot 1,26 procent. Specifiek voor de deltavariant zag het CDC zelfs nog grotere risico’s: tussen juli en september, toen de variant dominant was in de VS, steeg het aantal doodgeboren kinderen tot 2,7 procent.

Schoenmakers werkt nog aan een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Ook wil hij nader onderzoek doen, onder meer door in binnen- en buitenland gegevens te verzamelen. De dertien overleden kindjes kwamen uit de regio’s rond Rotterdam, Utrecht en Leiden.

De verwoestende uitwerking die corona kan hebben op de placenta, moet achteraf worden vastgesteld, zegt de gynaecoloog. “Helaas kunnen we tijdens de zwangerschap niet vaststellen hoe het met de placenta gaat.”