3 Brusselse burgemeesters dreigen met opvorderen federale politie voor veiligheid in Noordwijk

In een brief aan de ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Quickenborne (Justitie), en aan staatssecretaris Sammy Mahdi (Asie en Migratie), wijzen de burgemeesters Cécile Jodogne (Schaarbeek), Emir Kir (Sint-Joost) en Ridouane Chahid (Evere) op de kritieke veiligheidstoestand in een rond het Noordstation, waar de incidenten met drugs en wapens toenemen.

“De acties van de lokale politie hebben geen resultaat omdat de het grootste deel van de betrokkenen (afkomstig uit Eritrea en Soedan) niet uitgewezen kan worden; zij kunnen dus ook niet worden vastgehouden en de gearresteerden worden vervolgens vrijgelaten”, leggen de burgemeesters uit.

Ze herinneren de minister van Binnenlandse Zaken er ook aan dat zij naast de gemeentelijke autoriteiten kan optreden bij problemen van openbare orde die zich over het grondgebied van meerdere gemeenten uitstrekt, of als het algemeen belang een interventie noodzaakt, wat in hun ogen het geval is. Het federale niveau beschikt ook over een autonomie over de algemene administratieve politie, vreemdelingenpolitie en spoorwegpolitie, die belast is met de openbare orde in de treinstations.

“Constructief”

De drie burgemeesters eisen de aanwezigheid van de federale politie in het Noordstation en de oprichting van een oriëntatie- en onthaalcentrum voor de betrokkenen, met het oog op de inschrijving in een inclusief project voor middellang verblijf.

“Indien de veiligheid niet meer kan verzekerd worden, behouden we ons het recht om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten, en indien nodig de federale politie op te vorderen als dat nodig is”, schrijven ze nog.

Een maand geleden was er overleg tussen de burgemeester van Sint-Joost en Schaarbeek, de lokale politiezone Brussel-Noord, vertegenwoordigers van het Brussels Gewest en de kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Brussels minister-president Rudi Vervoort sprak toen van een “constructief” overleg.