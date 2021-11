Tientallen Britten zitten dagenlang vast in ondergesneeuwde pub: “De sfeer is top en er is voldoende bier aanwezig”

Tientallen Britten zakten afgelopen weekend af naar een pub in de onherbergzame Britse regio Yorkshire Dales om een feestje te bouwen. Maar dat feestje duurde veel langer dan gepland toen een sneeuwstorm plots toesloeg en het witte poeder de kroeg in een mum van tijd helemaal bedekte. Zo’n zestig klanten waren gedwongen om in de Tan Hill Inn te blijven. Maar van paniek, heimwee of een ondergesneeuwde stemming was geen sprake. “De sfeer is geweldig en er is nog meer dan voldoende bier aanwezig”, aldus een van de gestrande klanten. Maandag was het feestje voorbij toe een sneeuwruimer de kroeg bereikte.