LIVE Ballon d’Or: geen plaats in de top-vijftien voor ex-winnaar Modric, Kane en Neymar

Vanavond wordt in het Théâtre du Châtelet in de Franse hoofdstad Parijs de Gouden Bal uitgereikt, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding. Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku behoren tot de 30 genomineerden maar hun winstkansen zijn klein. De favorietenrol is weggelegd voor zesvoudig winnaar Lionel Messi en Robert Lewandowski. Volg de uitreiking hier vanavond LIVE.