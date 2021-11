Vijf jaar cel gevraagd voor de Franse ex-premier François Fillon

De rechtse politicus François Fillon was de topfavoriet voor de Franse presidentsverkiezingen van 2017. Maar zijn campagne ontspoorde nadat bekendraakte dat hij zijn vrouw Penelope Fillon jarenlang onterecht met overheidsgeld betaalde, door haar een nepbaan te geven als parlementaire medewerker. Dit gebeurde met drie contracten tussen 1998 en 2013 voor een totaalbedrag van 612.000 euro netto. Zij ging in 2002 en 2005 zogezegd ook aan de slag bij zijn opvolger in het parlement, Marc Joulaud, toen Fillon zelf minister werd.

Vorig jaar werd hij daarvoor tot drie jaar cel waarvan één jaar effectief plus een boete van 375.000 euro veroordeeld, maar Fillon ging in beroep. Het parket-generaal in Frankrijk noemde het vergrijp “bewezen” en heeft maandag vijf jaar cel geëist, waarvan er vier voorwaardelijk zijn. Naast de gevangenisstraf, die werd omgezet in huisarrest met een elektronische armband, vroeg het openbaar ministerie ook een boete van 375.000 euro en 10 jaar onverkiesbaarheid.

Voor Penelope Fillon werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, een boete van 100.000 euro en twee jaar onverkiesbaarheid geëist.

Voor zijn voormalige parlementaire medewerker Marc Joulaud wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar, een boete van 20.000 euro en vijf jaar onverkiesbaarheid geëist. (sgg)