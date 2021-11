Yves Vanderhaeghe reageert op ontslag daags na 3-1-winst tegen KV Mechelen : “Bij Cercle Brugge is voetbal business geworden”

Yves Vanderhaeghe is ondanks deze enorme klap niet uitgekeken op het hoofdtrainerschap. “Ik weet dat ik iets van het spelletje ken. Mijn zelfvertrouwen is niet aangetast.” — © BELGA

Yves Vanderhaeghe (51) is wat gewoon na zeven jaar hoofdtrainerschap, maar zijn ontslag bij Cercle Brugge daags na de 3-1-zege tegen ploeg-in-vorm KV Mechelen maakte het voetbal toch weer een graadje killer. Vanderhaeghe bereidde de match voor in de week waarin hij afscheid nam van zijn vader. “Als men mij na de nederlaag tegen Charleroi had ontslagen, had ik daar vrede mee. Nu was de timing respectloos”, zegt Vanderhaeghe.